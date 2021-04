green

Todos los miembros de ‘Omega’ estaban hablando de sus vidas sentimentales y aunque algunos están emparejados, hay varios solteros en el ‘Desafío‘.

Entre ellos está ‘Madrid’, la guapa paisa que ha descrestado en redes sociales por las imágenes que tiene en su Instagram. Ella contó por qué anda sola en estos momentos.

Después de un largo noviazgo, el trago hizo que ella tomara distancia de su pareja en ese momento.

En el programa de Caracol Televisión, ‘Madrid’ dijo: “A él le gustaba mucho el licor y yo estaba involucrándome mucho en la fiesta; entonces, terminamos”.

El licor, única razón por la que ‘Madrid’ terminó con su novio

Que haya terminado con su pareja no implica que la participante del ‘Desafío The Box’ no reconozca el buen hombre que es.

“Para mí, él es una gran persona. Con él, todo perfecto… Lástima eso. Vos tenés que equilibrar si sos capaz de vivir con eso y con él o, más bien, te quedas solo”.

Eso sí, dijo que con su decisión “está feliz de la vida”.

Acá, la charla entre los integrantes de Omega: