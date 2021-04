Las palabras del ahora exconcursante tomaron por sorpresa a muchos, pues en días pasados se rumoró que su relación con la también exparticipante del ‘reality’ de Caracol Televisión había terminado.

La ruptura, se decía, aparentemente tenía que ver con una infidelidad de él, que habría quedado al descubierto por un comentario que ella respondió en Instagram, donde le expresaron que le estaban “pegando cacho”, y Valentina aseguró: “Dime algo que no sepa”.

Al final del ‘Desafío a muerte’, la presentadora Andrea Serna (de quien ya se sabe por qué no puede hablar con participantes fuera de las pruebas) le preguntó al deportista cómo creía que lo estaban viendo su familia y su novia, y él comenzó por referirse a Valentina.

“Yo estoy aquí por ella; ella cree mucho en mí, yo creo en ella. Ella fue la persona que me dio esa fuerza tan grande para no desistir. Yo sé que ella está contenta; gracias, mi amor, de verdad, por ti estoy aquí, sin ti, esto no fuera real”, expresó ‘Gago’, como se puede escuchar desde el minuto 37:43 del capítulo de anoche del ‘Desafío’