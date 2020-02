La influenciadora aseguró en la entrevista que hace mucho tiempo no habla con Luisa Fernanda W, exnovia de su hermano, y por ello no “tiene ninguna relación [de amistad] con ella”.

“Ella vive su vida como ella quiera, mi familia no tiene ningún problema con ella, pero no es parte de nuestras vidas, no es parte del legado de mi hermano”, expresó Daniela en ‘Lo sé todo’.