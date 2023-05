Dayana Jaimes, esposa del fallecido Martín Elías, usa constantemente las redes sociales para compartir recuerdos de su relación con el cantante, momentos familiares, parte de su vida laboral y algunas veces aprovecha para hacer denuncias.

Es así como utilizó su cuenta de Instagram para contar una situación que recientemente le pasó y la indignó. Al parecer, Dayana Jaimes por error, transfirió un dinero a una cuenta de un conductor de una plataforma.

“Sin darme cuenta le iba a transferir lo que le corresponde del trabajo de la quincena a mi empleada y se lo transferí a él. Me da rabia porque es un dinero que no trabajó, que no se ganó”, contó.