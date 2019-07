View this post on Instagram

Con mi hermanito Ivan, el lobo cambia de pelo pero no de mañas !!! 😉#darkopericactor #actorslife #serbianactor #cine #movie #starsystem #actionmovie #hollywoodhereicome #oncewerewarriors #badboys #fromeastwithpride #pma #krs #tattoo #tattooartists #hermanosdelalma #instagood #picoftheday #followme #love #me #i #barcelona