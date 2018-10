Antes de hablar de eso, Danna dijo que “lo que te ayuda a tomar esa decisión es el aceptarse. Listo, ya, soy una mujer transgénero, me acepto. Y eso va con un proceso de un endocrinólogo, un psicólogo, alguien que te esté escuchando y entendiendo lo que tú estás sintiendo”.

Luego, contó que básicamente el no haberse hecho aún la cirugía definitiva se reduce a un tema de dinero: “Actualmente yo no tengo todos los recursos para hacerlo. Es eso. No he tenido la posibilidad, tampoco se ha dado. Pero de querer una reasignación, sí la quiero”.

Y es que, además, Danna quiere que su procedimiento sea con eminencias en dicha especialidad, razón por la que sueña con hacérselo en Asia.

“Es costoso, y además yo quiero que sea en Tailandia, quiero que sea con los mejores médicos. Solo por eso es que no lo he hecho, porque siempre he querido hacerlo con los mejores médicos”.

A pesar de no haber completado su transición, Sultana dijo: “actualmente me amo. Soy muy feliz de ser una mujer transgénero”.

Las declaraciones de Danna se pueden escuchar en el Facebook Live que hizo La W, a partir del minuto 8:50, aproximadamente