Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, aprovechó que este lunes se cumplieron dos años del fallecimiento de su padre para dedicarle unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram.

“No puedo negar que cada día que pasa duele más que el anterior y el vacío es mucho más grande, pues tu partida ha sido de las etapas más dolorosas de mi vida. No olvides que tú me has convertido en la mujer que soy hoy”, escribió.