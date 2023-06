“Hace días vengo viendo en mis redes sociales una cantidad de comentarios negativos entre mujeres, primero hacia mí y luego entre varias mujeres que se sienten identificadas o me ayudan a defenderme […], no estamos en una competencia , estas redes no son para una guerra , no son para causar dolor, al contrario es de una mujer que intenta dar lo mejor de sí a diario , que comparte con amor parte de sus historias de vida”, escribió Daniela Ospina junto a una foto de ella.