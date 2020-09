View this post on Instagram

Mi hija me acaba de hacer un estudio para documentar la greña trasera producto de la pandemia que me habilitará como futuro candidato a la alcaldía de Medellín (todos sabemos que la mecha larga de churumbelo por atrás es prerequisite para aspirar). ¿A quién me parezco? ¿Pierdo el miedo a la buena normalidad y voy a la peluquería? ¿Llamo al ministro de haciendo para que haga un recorte?