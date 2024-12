A sus 23 años, ‘Kei Linch‘ la joven artista adquirió su primer carro. Se trata de un Mercedes-Benz Clase A 1.6 A 200 negro, un modelo de lujo que sorprendió a sus seguidores por nueva adquisición y su extraña placa.

La noticia, que la cantante compartió en sus redes sociales, rápidamente se viralizó, desatando una ola de admiración por parte de sus seguidores. Con una emotiva publicación, ‘Kei Linch’ expresó lo feliz y orgullosa que se sentía por este importante paso en su vida:

“Esta Navidad se estrenó. Hoy, a mis 23 años, me compré mi primer carrito y me siento demasiado orgullosa de mí misma. Se siente increíble saber que fue gracias a hacer lo que amo. Trabajen en lo suyo sin mirar para ningún lado y no tengan miedo de perseguir el sueño. Gracias por creer, estoy muy feliz”, escribió la cantante.