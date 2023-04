Coolio, el rapero estadounidense conocido sobre todo por el éxito de 1995 “Gangsta’s Paradise”, murió el año pasado de una sobredosis de fentanilo, según informó el forense del condado de Los Ángeles.

Según el portavoz de su familia, Jarel (Jarez) Posey, los estudios forenses revelaron que el rapero murió por fentanilo, y también tenía rastros de heroína y metanfetaminas en su sistema.

El sitio TMZ, que tuvo acceso a las declaraciones de la familia, informó que los investigadores determinaron que el asma grave de Coolio y el uso de cigarrillos durante décadas también jugaron un factor en su muerte.

El músico, que fue galardonado con varios premios Grammy durante su carrera, falleció a los 59 años en la casa de un amigo en Los Ángeles en septiembre de 2022. El reporte forense afirma que el artista sufría asma y problemas cardíacos, y había consumido recientemente fenciclidina, una droga psicodélica.

Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr, inició su carrera como rapero en California a finales de la década de 1980.

El músico saltó a la fama a nivel internacional en 1995 con el lanzamiento de “Gangsta’s Paradise”, que forma parte de la banda sonora de la película “Dangerous Minds” (Mentes peligrosas).

El artista fue galardonado con un premio Grammy a la mejor interpretación de rap como solista en la ceremonia del año siguiente.

Hizo parte de la banda de hip-hop WC and the Maad Circle en 1991 y tres años después comenzó su carrera de solista con el álbum It Takes a Thief.

El fentanilo es una de las drogas sintéticas más consumidas en Estados Unidos, y su aparición y mezcla con otros componentes ha causado una grave mortalidad en los últimos 10 años.

Al menos 107.735 estadounidenses murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por intoxicación por drogas, el 66 % de ellos por opioides sintéticos como el fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína.

El fentanilo se fabrica sobre todo en instalaciones de los cárteles mexicanos, en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación (CJNG), con precursores químicos procedentes de China.