“A esta equis (como se refirió a Marcela) le tiro el veneno completamente porque me parece una faltona, ¡es una faltona!”, comenzó diciendo Manuela, y luego explicó el problema en su totalidad.

Según su testimonio, ambas empezaron “una amistad” y Manuela publicó en sus redes la primera canción que Marcela sacó; la ‘exprotagonista’ indicó que este fue un favor que la DJ le pidió en medio de la “crisis” que vivió por culpa de los ‘cachos’ de su entonces esposo.

“Se la publiqué, pero ella me dijo que me pagaba el favor con publicidad para mis productos, (…) era una pinche ayuda que no le costaba absolutamente nada”, indicó Manuela.

La también empresaria agregó que la DJ no quiso publicarle nada y que, incluso, la bloqueó de Instagram.

La ‘exprotagonista’ afirmó que en ese entonces estaba “en la mala” y que se enfureció porque Marcela no quiso tenderle una mano. Concluyó diciendo que la vida da muchas vueltas y que en ese momento la ayudó más “una enemiga”, refiriéndose a Yina Calderón.

A partir del minuto 11:35 del siguiente video puede ver su testimonio completo: