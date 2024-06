Daniel Habif, conferencista mexicano y ‘coach’ con más de 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, narró su drama en el programa de Internet ‘Sinceramente, Cris’.

(Vea también: [Video] Rumba de Carmen Villalobos y Daniel Habif en Bogotá, al son de Rosalía)

¿Cuál es la enfermedad de Lyme que padecer Daniel Habif?

Habif batalla hace 9 años con la enfermedad de Lyme y junto al apoyo de su esposa ha podido salir adelante y contar la historia.

“Descendí a los sótanos menos escombrados de mi vida. Ese quebranto es lo que te forja. Hoy puedo decir, gracias Lyme, porque fracasó como bacteria, pobrecita, porque estar tanto tiempo conmigo es una vergüenza. Yo creo que decía: ‘Sáquenme de aquí, este tipo no se rinde’: “, indicó el conferencista.

Y añadió: “Hubo momentos en que quise tirar la toalla, la verdad, eso me forjo fuerte muy duro porque me iba arrancando mi humanidad y se estaba marchitando poco a poco”.

Para el conferencista, lo más angustiante fueron los primeros años, al no saber qué enfermedad padecía.

“No poner nombre y cara a lo que me estaba sucediendo, eso fue horrible, porque yo decía: ‘Me estoy volviendo loco’. Le decía a mi esposa: ‘No me puedo levantar de la cama, me duelen los brazos, las manos y las piernas'”, dijo el mexicano.

El mexicano recodó que habían días en los que no podía conciliar el sueño, en su desesperación fue a muchos médicos para dar con el nombre de la enfermedad.

“Hay algo en mí que me está carcomiendo. La bacteria del Lyme es hipersensible y muy inteligente. Alguien se puede curar a los tres meses y otros no se curan jamás, como es mi caso que vivo con la enfermedad”, relató Habif.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Habif (@danielhabif)

Lee También

El mexicano contó que las taquicardias no se acaban, el sistema inmune me atacó, entonces me jodió el estómago, el corazón me quedó con unas arritmias extraordinarias”.

La única manera que Daniel Habif dice no sentir dolor es en el escenario, fuera de este el cuerpo le pasa factura.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.