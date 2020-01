Aunque desde el principio dijo que “Muchos no lo entenderán”, los tuiteros no le perdonaron que calificara como un acto valiente ir a la peluquería a cambiar su estilo.

Muchos no lo entenderán, pero cortarme el pelo fue un acto de valentía. Algo tan sencillo pero tan poderoso para mi. Hoy me gustó más así: valiente. pic.twitter.com/RThJi0JlYm

Varios seguidores le dejaron comentarios como “Valientes nuestros policías y soldados”, “Despuntarse el pelo no es un acto de valentía”o “William Wallace te quedó en pañales”, con el fin de expresar la indignación que sintieron con el trino de la joven, que tuvo una destacada participación en el pasado Miss Universo.

Señora Gabriela también me mande a cortar el pelo anoche, y no fue un acto de valentía, es que estoy mamada del calor que hace en Bogotá, y porque se me dio la gana, no romanticemos un corte de pelo,haga algo verdaderamente altruista,discúlpeme pero cortarse la melena no lo es.

