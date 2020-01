La actriz necesitó varios trinos para contar que el hecho ocurrió en la calle 92 con carrera Séptima, por donde se movilizaba en un taxi que asegura haber pedido por la aplicación Cabify.

“Pasó un tipo vestido de negro en una moto y se quedó viéndome… yo lo noté pero solo llevaba un espejo y unas sombras de ojos en mis manos. A los segundos llegaron 3 motos, dos de ellas en ambos costados del taxi”, inicia la indeseable anécdota de Piedrahita.

Luego, la actriz contó que uno de los delincuentes sacó un revólver “pequeño, plateado” con el que la intimidó, no sin antes decirle al conductor que la cosa no era con él, que se quedara “tranquilo”.

Uno de ellos llegó con revólver (era pequeño, plateado…gastado su metal) me apuntó, pero antes le dijo al taxista: “Tranquilo papi que con Ud no es, es con ella” Me dijo, páseme el celular… yo me congelé y le dije: Por que así? Y se congeló todo ahí porque no reaccione

