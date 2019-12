La celebración no fue tan pomposa: apenas hubo un pastel en una mesa decorada con pocas bombas, dulces y una figura, que era una miniréplica de la cumpleañera.

Así se ve en un carrusel con tres fotos, donde también se aprecia que, en la reunión, a la perra y a su amigo canino les llevaron unas camas en forma de corona, para que estuvieran cómodos.

Eso enterneció a algunos seguidores de ‘la Toti’, pero no faltó la que se incomodó y la criticó. Esa usuaria no solo se refirió a que el festejo demostraba que la famosa no tenía “en qué gastar la plata”, sino “el tiempo”.

Al leer eso, la actriz no se quedó callada y le respondió, respetuosamente: “Es gastar la plata y el tiempo pasándola rico con la familia y los amigos que quieres, nada mejor que eso”.

A continuación, mostramos las imágenes del cumpleaños (para verlas todas hay que deslizar o dar clic en las flechas que hay sobre ellas). Luego, dejamos la captura de pantalla de la crítica del seguidor y lo que le contestó la celebridad.