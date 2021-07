Cristina Hurtado está muy feliz con el crecimiento de su tercer hijo y se ha dedicado ha compartir algunos momentos íntimos que han enternecido a sus seguidores.

En su canal de YouTube ha subido varios videos de cuando le informó a esposo Josse Narváez de que está embarazada y de cómo reaccionaron sus otros dos hijos por esta noticia.

Aunque ella ha compartido varias imágenes en su cuenta de Instagram mostrando enfocando su vientre, recientemente cumplió cuatro meses de gestación y ya se le nota un poco.

En una casera sesión de fotos frente al espejo, Cristina Hurtado les mostró a sus seguidores cómo ha aumentado el tamaño de su barriga, un hecho que dentro de poco le traerá más cambios en su cuerpo.

Con cuatro meses, la presentadora dice que ya lo está sintiendo: “Creo que ya se empezó a mover porque he sentido una cosita rara que no son los intestinos”.

La publicación de la imagen ha provocado varios comentarios positivos hacia la presentadora (que tuvo sueño premonitorio con su bebé) y este nuevo proceso al que aún le quedan cinco meses más para vivir y compartir con las personas que la rodean y la siguen.

Estas son las fotografías que compartió Cristina Hurtado en sus redes sociales:

En sus historias de Instagram, la presentadora que se va ir por unos días de ‘Guerreros’, programa que presenta junto a su esposo, contestó algunas dudas de las personas que la siguen.

Hasta los cuatro meses de gestación, la antioqueña contó que ha tenido un embarazo poco turbulento y que, contrario a lo que pasó en sus primeros, no ha tenido momentos exóticos.

“No me han dado mareos, ni se me ha bajado la presión, ni esas cositas que me han dado con otros embarazos. Lo único que me ha dado es nauseas”, reveló Cristina.