Los primeros en enterarse de que Cristina Hurtado está embarazada, luego de 15 años, fueron los hijos de la pareja — Daniel y Juan José—. Para contarles la noticia, los exprotagonistas de novela los sentaron en el sofá de la casa y les dieron un regalo, en el que había ropa de bebé.

Para que no sospecharan, José Narváez les hizo creer que se trataba de una sorpresa para Hurtado, por el Día de la Madre, pero los sorprendidos fueron otros.

Apenas los jóvenes vieron la ropa de bebé, con una leyenda en la que les anunciaba que van a ser hermanos mayores, quedaron sin palabras. Juan José, el menor de los dos, se llevó las manos a la cabeza e inmediatamente empezó a llorar. Daniel quedó paralizado y solo reaccionó cuando su hermano salió a abrazar a su mamá, que tampoco pudo contener las lágrimas de emoción.

Según contó la pareja, sus hijos llevaban pidiéndole una hermanita desde hace varios años.

“Fue demasiado bello. Juan José me enterneció demasiado. Verlo tan tocado con esta noticia, tan sentimental, para mí fue maravilloso. Dani quedó en shock, pero realmente lo más importante es que ellos están muy felices”, dijo la presentadora en un video.

Los presentadores del programa ‘Guerreros’, del Canal 1, también le dieron una sorpresa a los hermanos y papás de Narváez: una carta con la ecografía del embarazo.

Los hermanos del actor no lo podían creer, mientras que el papá ya se lo presentía.

“Yo me lo imaginé. Hoy me he dedicado a observarte el cuerpo porque yo me lo imaginaba. Me decía: ‘Esta mujer va a estar preñada’”, dijo el suegro de Hurtado.

Otras que quedaron maravilladas con el nuevo bebé fueron la hermana y la mamá de José Narváez; no pudieron evitar llorar de la felicidad.

La mamá y el papá de Hurtado —que está delicado de salud por la COVID-19— se enteraron por una videollamada. Al resto de los familiares se le dio la noticia con un video que difundieron en un grupo de WhatsApp.

Finalmente, la pareja también compartió su felicidad con los participantes de ‘Guerreros’.

Este es el video donde los esposos muestran las reacciones que tuvieron sus familiares al conocer que están esperando un bebé: