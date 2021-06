Cristina Hurtado ha compartido en su canal de YouTube cómo ha sido este inicio de su tercer embarazado, una etapa que no es nueva para su vida, aunque sí la acoge con mucha felicidad y entusiasmo junto a su esposo José Narváez y sus hijos Daniel y Juan José, quienes lloraron cuando se enteraron.

Recientemente, la presentadora antioqueña contó detalles de cómo va este tercer bebé en su vientre. Aunque aún no saben si es niño o niña, José ya compró ropa y ella se la mostró a sus espectadores.

Ella quedó embarazada por primera vez cuando aún no era mayor de edad y en el video que grabó para sus seguidores contó los difíciles momentos que vivió porque el entorno en el que ella vivía no era el mejor económicamente.

“Mi primer embarazo fue cuando tenía 15 años y fue durísimo porque no teníamos recursos. Yo estaba estudiando en el colegio, mis papás se habían separado. Fue duro porque me pasaron tantas cosas”, les contó.

Ella debía movilizarse a los diferentes lugares en bus, pero en algunas oportunidades no tenía ni para pagar el pasaje, así que le pedía a los conductores que la llevaran gratis.

“ Me tocaba ir a los controles y me empezaba a marear, sentía que me iba a dar la pálida cada vez que me montaba en un bus. Estaba barrigona y me tocaba decir que por la de atrás porque no tenía para el pasaje”, recordó.

Además, contó una de esos momentos en el que sufrió por estar en este tipo de transporte público con un problema estomacal que la hizo bajar y luego pedir, otra vez, que la llevaran sin pagar.

“Una vez estaba ahí en el bus y me empezó a dar malestar de estómago y me tocaba bajarme porque ya mi cuerpo no daba más. Fui a una tienda y les pedí que me prestaran el baño”, contó.

Cristina Hurtado contó detalles de su primer hijo

Como era tan joven, la antioqueña tuvo que abandonar sus estudios porque, como muchas mujeres en Colombia que quedan embarazadas siendo menores de edad, no podía concentrarse mientras estaba en proceso de gestación.

A pesar de la difícil situación económica, Cristina Hurtado conoció la solidaridad del barrio en el que creció porque las personas le daban comida y ropa.

“Me echaron del colegio por estar embarazada y era difícil para mí mantener un buen nivel académico. En muchas oportunidades no teníamos qué comer y mi papá hacía lo que podía tratando de conseguir una bolsa de leche y hasta le pedíamos a los vecinos que nos reglaran agua de panela. Yo no tenía ropa de maternidad, no tenía ni cómo comprarla. Una niña que vivía cerca me prestó su ropa de maternidad para los últimas semanas porque ya estaba bastante gordita”, contó.

Cristina Hurtado también comentó cómo fue el embarazo de Juan José, su segundo hijo, y cómo ha sido este proceso con su tercer bebé luego de 15 años.