Cristina Hurtada sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales debido a que lució un enorme tatuaje en su brazo izquierdo durante el espacio televisivo. No obstante, aseguró que es temporal.

“Mucha gente me está preguntando. Este tatuaje me lo hicieron en el canal. Sin embargo, es de los que se pegan. Yo no me hecho ninguno hasta el momento”, afirmó en una historia de Instagram.

La presentadora paisa, de igual manera, puntualizó que el grabado simplemente complementó su vestimenta. Asimismo, recalcó que todo fue parte del estilo que le querían dar al programa el viernes pasado.

A pesar de que es temporal, Cristina Hurtado manifestó en la red social que no ha podido quitarse el enorme tatuaje debido a que tiene que frotarse muy duro el brazo con agua, y eso duele bastante.

“Para que estén tranquilos y salgan de la duda no me he tatuado. No me lo he quitado porque es muy difícil. Me toca hacerme muy duro. En conclusión, no me hecho ningún tatuaje”, agregó la modelo.