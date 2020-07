green

Yolanda, que es una periodista que también tuvo un romance con Lorena Meritano, aseguró que fue quien auxilió a Verónica Castro por los golpes que le propinó su hijo, y aclaró que la agresión no se dio porque él se enterara del romance que hubo entre ellas.

“He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncitos y gritadas fue hace 15 años. […] Me jaloneé con mi exesposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber“, expresó el cantante en una entrevista para ‘Buenos días América’, citada por Infobae.

Luego de confirmar las agresiones, que pocos creían hubiesen ocurrido teniendo en cuenta que son madre e hijo, el artista intentó minimizar sus actos.

“Dimensionar una pelea con mi mamá, como quieren dimensionarla es para mí injusto. […] Mi mamá y yo manejamos energías fuertes de crítica. La critico, ella me critica. […] Las peleas fuertes nunca fueron el gran suceso de nuestras vidas, como lo está haciendo ver la prensa”, concluyó Cristian.