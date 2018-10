Aunque no está oficialmente confirmado, el productor Adi Shankar, quien lanzó un concurso de guiones para buscar una solución al ahora conocido como “el problema Apu”, aseguró que personas que trabajan para la serie animada y una fuente cercana al creador de la familia amarilla, Matt Groening, supieron que “vana a sacar el personaje”.

Al mismo tiempo, añadió que “no van a hacer gran problema con eso, ni nada por el estilo, pero lo abandonarán por completo solo para evitar la controversia”.

IndieWire, medio que dio a conocer la noticia, trató de contactar a un representante de ‘Los Simpson’, pero la respuesta fue confusa y no concluyente: “Apu apareció en el episodio 10/14/18 ‘My Way o Highway to Heaven’”, en donde se ve, junto a otros personajes, en el cielo, frente a Dios.

El productor dijo que si es cierto que Apu no hará más parte de ‘Los Simpson’, sus creadores estarían cometiendo un grave error y quedarían muy mal parados: “Si eres un programa sobre comentarios culturales y tienes demasiado miedo de comentar sobre la cultura, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura en la que participaste en la creación, entonces eres un programa sobre cobardía”.