View this post on Instagram

– Porque me miras así gonzo..? “Estoy triste porque yadi no viene hoy…. – gonzo, yadi tiene una hijita, que también se debe quedar en su casa, ya que suspendieron las clases, y si yadi viene, quien cuida de su hijita? – “pero y entonces que va a hacer yadi sin su sueldo? – yadi no se va a quedar sin sueldo porque por supuesto le vamos a seguir pagando aún si no viene, se llama solidaridad, y todos deberíamos tenerla… además también procuramos que yadi no tenga que salir de su casa, y practique el aislamiento social que es el que nos va a ayudar a no propagar el virus. – y como te puedo ayudar aquí en la casa? – ahhhh, Que como me puedes ayudar? Muy fácil mijito lindo, no haciéndome tanto reguero en la casa 🤪