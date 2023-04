La realeza británica sigue en los titulares de los medios de comunicación en el mundo entero, además de la coronación de Carlos III que será el 6 de mayo, los rumores de crisis matrimonial entre William y Kate siguen en furor, aunque oficialmente no ha habido información al respecto.

(Vea también: La coronación del rey Carlos III tendrá su propio emoji para interactuar en redes)

Ahora que se ha revelado la invitación oficial a la coronación del nuevo monarca, inevitablemente también han trascendido algunos detalles del evento que justamente se cruzan con la posible ruptura entre Kate y William.

Qué hara el hijo de la supuesta amante de William en la coronación



Según información suministrada por varios portales británicos será el hijo mayor de Rosé Hanbury, la Marquesa de Cholmondeley señalada de ser la amante del futuro Rey de Inglaterra, quien estará en la ceremonia de coronación en calidad de pajecito. El pequeño llamado Oliver, es hijo de Rose y su esposo David, de quien se dice se estaría divorciando por la supuesta infidelidad de ella con William.

Según se ha establecido Oliver, quien es Lord, pues su padre es marques, y el príncipe George, el hijo mayor de Kate y William, harán dupla de pajes, entre otros aspectos porque son buenos amigos desde que eran vecinos. Recordemos que se ha dicho que Kate y Rose, fueron muy cercanas cuando vivían en casa aledañas en Norfolk.

El papel de paje de honor suele ser una distinción otorgada a los hijos más jóvenes de miembros de la nobleza y la alta burguesía, y especialmente de los miembros de alto rango de la Casa Real.

Este anuncio no ha tenido mucha popularidad entre los más conservadores, quienes no entienden cómo en medio de los rumores de infidelidad de William con su ex vecina Rose se permite que el hijo de ella esté en la coronación. Sobre la reacción de ate a esta decisión no se ha dicho mucho, peor se especula que no el cayó en gracia.

(Lea también: A los gritos y arrojándose cosas: así serían las peleas entre los príncipes de Gales)

Dentro de los acompañantes de Carlos III en el día especial también estarán los tres nietos de Camila, hoy Reina consorte, pero que será reina en propiedad: Gus y Louis Lopes y Freddy Parker Bowles, y su sobrino nieto Arthur Elliot.

Otro de los aspectos que se han hecho público sobre la coronación es que habrá más de 2000 invitados entre integrantes de familias reales, nobles y burguesía británica, jefes de estado, empresario y celebridades.