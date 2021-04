green

Miguel Bosé, quien llevaba cinco años sin dar entrevistas en España, abrió su corazón en el programa español ‘Lo de Évole’ del canal La Sexta. Allí dio detalles sobre sus años “salvajes de drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa”.

El intérprete de ‘Morena mía’ contó que su adicción por las drogas comenzó a finales de los años 80 a causa de un desamor. Incluso, Bosé aseguró que desde que cuando se metió en el mundo de las drogas, conoció “la luna, la noche y la parte oscura de Bosé y de Miguel”.

“Esa noche me tomé mi primera copa, me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo”, dijo en la entrevista con Jordi Évole.

Miguel Bosé pensaba que al drogarse, se volvería más creativo, ya que “utilizados bien dan mucho conocimiento y te dan puntualmente unas visiones de cosas que son interesantes, revolucionarias incluso”. Sin embargo, el problema es que ese consumo de drogas se volvió habitual.

Miguel Bosé dejó las drogas, minutos antes de subirse al escenario

Luego de 20 años de consumir drogas, Miguel Bosé se despertó un día y decidió que iba a dejar todas esas adicciones que le estaban haciendo daño en su vida personal y carrera musical.

La determinación de Bosé llegó minutos antes de presentarse en un concierto. Cuando tomó la decisión, sus hijos ya habían nacido por lo que tenía nuevas “responsabilidades” para atender.

“Todo el mismo día y al mismo tiempo, subiendo unas escaleras a un escenario, dije ‘se acabó’. Las fuerzas que a uno le hacen tomar estas decisiones tan radicales solo vienen de dentro”, afirmó.

“Consumía a diario casi dos gramos de cocaína”: Miguel Bosé, sobre las drogas