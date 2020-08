green

“Como bien oís, tengo asma y la mascarilla me crea problemas”, argumentó el cantante, que desde hace tiempo presenta una sonora afonía al hablar, para justificar por qué él no quiere utilizarla y por qué piensa que no es buena para todo el mundo de forma sistemática.

Bosé, quien reconoce su apoyo a movimientos que cuestionan el uso de esta barrera sanitaria y su eficacia, considera que “la población sana no tiene por qué llevarla”, pero opina que, para prevenir, es conveniente que la usen “los enfermos, los sanitarios y los ancianos”.

“Pero un uso obligatorio, generalizado y sin excusas, no”, insiste el músico, para quien “salud es respirar”.

Aludiendo quizás a unas fotografías suyas recientes en las que se le ve utilizando mascarilla a la salida de unas compras en un centro comercial, el autor de ‘Papito’ reconoce que, a “veces”, la lleva cuando entra en espacios “donde a la gente le pueda molestar que vaya sin ella”.

#MiguelBosé: "El bicho existe. Y ha matado gente".

Luego de promover la no utilización de tapabocas, incitar a las manifestaciones en contra de la #cuarentena, y alentar a la no aplicación de posibles vacunas ahora reconoce que el #COVID19 "fue devastador" https://t.co/KRhHonSXuI pic.twitter.com/JdOVAOE5qc — ⭕️ 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗮𝘆 (@mario_moray) August 21, 2020

“¿Dónde estaba la histeria hace uno, dos o tres años, cuando hubo tanto contagio de gripe, más masivo y con mayor número de muertos? ¿Se paró la economía?”, se pregunta, antes de considerar que en estos momentos “la calle tendría que estar trabajando y produciendo, ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal”.

Solo un día antes, Bosé lanzó otro video en el que aseguraba haber sido “castigado” por sus opiniones y afirmaba que “el bicho sí existe y ha matado a mucha gente”.

El cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para argumentar, con la voz muy mermada, que él “nunca” negó la existencia del virus: “Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. En marzo-abril de este año mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico está muy debilitado. Fue devastador”.

No obstante, Bosé prosiguió defendiendo que, “en este momento, su fuerza está disminuyendo”. “Según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada”, añadió.

El artista de ‘Amante bandido’ proseguía en la grabación alentando a sus seguidores a “contrastar” las informaciones que reciben. “Hay que escuchar muchas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede. Escuchar solo un consejo nunca es bueno. Escuchar dos mejor”.

En dos ocasiones, el artista denunció que le han “castigado”, motivo por el que durante “una semana” no tendrá “una de las tres redes”, dije suspirando y cruzándose de brazos, una vez que Twitter haya bloqueado su cuenta tras sus comentarios de apoyo a la protesta contra el uso de mascarillas convocada el pasado domingo en Madrid, a la que finalmente no acudió.