La actriz Consuelo Luzardo, famosa por participar en telenovelas como ‘Caballo viejo’, ‘Los pecados de Inés Hinojosa’, ‘La viuda de Blanco’, entre otras, contó que sus amigos y familiares dicen que no le pasan los años.

(Vea también: Cómo empezó la televisión en Colombia; ya son 70 años entre telenovelas y noticieros)

Luzardo de 79 años en entrevista con ‘La red’ indicó: “Yo no hago mucho el día de mi cumpleaños, pues en mi última celebración fuimos a bailar salsa en el bar de César Mora y la pasamos muy bueno”.

Por otro lado, la veterana actriz indicó cómo hace para mantenerse en forma: “Primero debe ser tranquilidad de conciencia, eso debe ayudar mucho. Luego, buenos genes y el envejecimiento tiene que ver mucho con la genética. Otra de las cosas que hago es hacer caminodara todos los días, llueva o relampagueé hago media hora”.

Luzardo mencionó que mantiene una dieta saludable, evitando la comida chatarra y los alimentos grasos. También destacó que el estar agradecida con la vida ha sido de gran ayuda para su bienestar.

Aunque la vida no ha sido color de rosa para Luzardo, pues como ella dice no es de hierro, ni de plástico, ha sufrido también por su estado de salud.

“Por culpa del cigarrillo ya no puedo subir escaleras. Fume 50 años y eso hizo que me ganara un enfisema pulmonar. Lo cuido mucho y lo tengo muy vigilado, pero subo dos escalones y me siento fatigada”, señaló Luzardo.

¿Consuelo Luzardo tiene novio?

La actriz confesó a ‘La red’ que actualmente está soltera, tras haber pasado por dos divorcios: el primero con el publicista José Antonio Moreno y el segundo con Claus Reprich, también dedicado al campo de la publicidad.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.