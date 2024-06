La actriz Consuelo Luzardo, con más de seis décadas dedicadas al teatro, el cine y la televisión colombiana, reflexionó sobre su trayectoria en una entrevista para el pódcast ‘Aún no sé’, dirigido por el actor Edwin Maya.

A sus 79 años, Luzardo compartió sinceramente sus experiencias, destacando los desafíos y las satisfacciones de su profesión. Durante la charla, admitió haber pasado tres años sin trabajar, una etapa que enfrentó con calma y serenidad.

“Hace tres años no trabajo. Tres años que me los tomé con calma. Si se acabó no me voy a amargar”, contó Luzardo.