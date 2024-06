Los criminales siguen haciendo de las suyas en Colombia y desarrollan todos los días, lamentablemente, estrategias para cometer sus fechorías sin que, en muchas ocasiones, las víctimas puedan darse cuenta de sus fraudes.

Hace apenas unas horas, la actriz Carmenza Gómez contó en redes sociales que cayó en las manos de una banda de ciberdelincuentes que se hicieron pasar por la empresa Netflix y que le enviaron un mensaje de texto diciendo que su cuenta se iba a vencer y que debía renovarla.

Con ese engaño, la artista perdió sus datos de la tarjeta de crédito y, de paso. mucho dinero. Pues a esa lista de víctimas de los falsos mensajes de texto de la compañía de ‘streaming’ se sumó la actriz Consuelo Luzardo, recordada por sus apariciones en novelas como ‘La nieta elegida’ y series como ‘Aquí no hay quien viva’.

En la misma publicación en la que Carmenza Gómez contó su triste historia, Luzardo comentó: “Yo les creí y llené los datos”, haciendo alusión a que recibió el mismo mensaje que su colega.

La actriz escribió que los estafadores hicieron “3 compras cada una por mil y pico euros” (al menos 12 millones de pesos colombianos), usando los datos de la tarjeta de crédito que registró.

Para que usted tenga cuidado y no caiga en la trampa, debe estar atento a un mensaje que dice: “Netflix no pudo procesar el pago de tu membresía. Esto se puede deber a varios motivos: la forma de pago no es válida (LINK)”. Al seguir ese enlace, los ciberdelincuentes logran capturar todos sus datos y hacer compras con la tarjeta que se suministra.

