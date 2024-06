La inseguridad también afecta a los famosos, y esta vez la víctima de los vándalos fue Carmenza Gómez, quien cayó en una modalidad conocida de robo en medios digitales.

Por medio de su Instagram reveló que por varios días le llegaron mensajes a su celular para que actualizara los datos de su tarjeta de crédito y así poder efectuar el pago de su cuenta de Netflix.

La actriz narró que: “Cuando me llamaron del banco para ver si yo autorizaba una transacción por 3 millones de pesos, quedé ¡PLOP!, y por supuesto dije que no, pero el daño ya estaba hecho. Por lo pronto, la tarjeta está bloqueada y mañana toca llenar formatos, hacer denuncia por fraude y esperar a que me reembolsen la plata”.

Igualmente, le hizo un llamado a sus seguidores para que no caigan en este tipo de clonación de tarjetas, y no den sus datos por medio de enlaces fraudulentos.

La actriz, recordada por sus papeles en ‘El Joe, la leyenda, ‘El último matrimonio feliz’ y ‘La selección, la serie’, espera que sus acciones legales den con los culpables del hecho.

Por otra parte, los internautas le expresaron su apoyo ante el penoso hecho: “Estos sujetos están operando desde la cárcel, inventando mil maneras de robarnos, es difícil no caer”, “Dios te multiplique ese dinero robado, bella Carmenza”, “no abran links”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

