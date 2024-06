A qué se va a dedicar Pantera fuera de ‘La casa de los famosos’

Después de 20 años dedicado al deporte, Pantera ha decidido tomar un nuevo rumbo profesional y explorar el mundo del entretenimiento. Durante la entrevista al matutino del Canal RCN, Pantera habló sobre su trayectoria en el deporte, destacando los logros y experiencias que lo llevaron a ser una figura reconocida en ese ámbito. “Ahora quiero estudiar actuación, quiero ser actor, quiero estar en novelas o en película. Deportista soy hace 20 años, ya la tengo claro, mi disciplina con el deporte lo tengo al 100% clara, pero quiero seguir la carrera de la actuación, hay futuro”, contó ‘Pantera’. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

“Mi idea era que si ganaba el ‘reality’ iba a hacer un lugar estilo ‘box’ donde entreno a la persona multifuncional no solamente pesas, sino todo tipo de ejercicio personalizado, pero como no gané creo que me iré por la actuación”, contó el exparticipante.

Sin embargo, a pesar de su éxito y satisfacción en su carrera deportiva, siempre sintió una pasión latente por la actuación. Este interés lo llevó a también a participar en el ‘reality’, donde su carisma y habilidades no pasaron desapercibidas cuando el deportista tuvo que hacer algunas interpretaciones delante de sus compañeros. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1) Pantera agradeció a todos aquellos que han creído en él y lo han animado a seguir sus sueños. También expresó su gratitud a los productores y directores que le han dado la oportunidad de demostrar su talento en el mundo de la actuación.

