A través de una publicación compartida en su cuenta de Twitter, el congresito se ofreció a ayudar Daneidy Barrera –reconocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’– con todo lo relacionado con su negocio de keratinas, emprendimiento con el que ha tenido bastantes problemas.

“Me ofrezco a hacer todo lo posible para apoyar a ‘Epa Colombia’, si ella lo desea. Siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual ‘todo lo del pobre es robado’”, escribió Asprilla.

Las declaraciones del representante a la cámara se dieron después de que la creadora de contenidos publicó en sus historias de Instagram que el Invima le negó usar el nombre keratina en sus productos.

