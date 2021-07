El médico estético, al que se le conocía como el ‘cirujano de las barbies’ por su trabajo con famosas como Yina Calderón, fue condenado a 40 meses de prisión por el delito de homicidio culposo, informó El Espectador.

El juez de Medellín encontró responsable a Ramos y a su colaboradora de la muerte de una mujer que en el 2011 se puso en sus manos para someterse a varios procedimientos estéticos como mamoplastia, liposucción e injertos de glúteos.

La paciente se hizo la cirugía y a los pocos días falleció, dijo el diario.

La investigación apuntó al cirujano —que en 2018 fue extraditado por la muerte de una puertorriqueña a la que también trató (aunque después fue absuelto)— pues habría cometido algunas irregularidades como atender a la paciente, pero dejar que el procedimiento lo practicara la colaboradora Ana María Socarras, indicó el periódico.

Asimismo, a la paciente no se le habría advertido sobre los riesgos de la cirugía estética ni se le hospitalizó cuando hubo señales de riesgo en su salud; aparentemente su historia clínica no correspondía a la realidad y el tratamiento después de la intervención no fue el adecuado, dice el medio, citando la condena.

Por esas y otras razones, el juez determinó que Ramos y a Socarras se les puede “atribuir, a título de autores, el delito de homicidio culposo”.

Además de los 40 meses de prisión, agregó el rotativo, a los señalados se les impuso una multa de 30 salarios mínimos y los inhabilitaron para ejercer como médicos por 30 meses.

El exconcejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra había denunciado presuntas irreguralidades de Ramos desde hace más de 10 años. El político decía que Ramos “se presentaba como cirujano plástico sin serlo. Y además con una publicidad desmedida. En el seguimiento se encontró que tiene cerca de 16 procesos en la Fiscalía y seis en el Tribunal de Ética Médica”.

Asimismo dijo conoció el testimonio de “victimas” de otros países que señalaban de mala praxis al cirujano.

Luego de conocer la decisión del juez, Guerra se pronunció sobre las denuncias que hizo en este trino: