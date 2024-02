Recientemente se informó que la gira de Luis Miguel, que incluía una presentación en Cali programada para el 15 de febrero en el Estadio Pascual Guerrero, no podrá llevarse a cabo en la fecha prevista debido a la falta de disponibilidad del recinto.

“El Estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar. Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha”, aseguró un vocero de Cali vive, operador del tour en la ciudad, según El País de Cali.

Fuentes no oficiales han comunicado a los organizadores que la venta de boletas no estaba funcionando como se esperaba, no solo debido a la dificultad del espacio en Cali, sino también porque Luis Miguel, según ellos, “nunca ha logrado llenar un escenario aquí”.

La controversia en las redes sociales comenzó porque en la misma fecha estaba programado un partido entre el Atlético Bucaramanga y el América de Cali en el mismo estadio, lo que preocupó a quienes ya habían comprado boletos para el concierto.

Según los organizadores, esto no quiere decir que no se vaya a hacer el concierto, sino que los asistentes podrán recuperar el valor de las boletas, o canjear sus entradas para otros conciertos o para la próxima fecha de la presentación.

Cómo recuperar el valor de la boleta del concierto de Luis Miguel en Cali

Aquellos que ya tenían boletos para el concierto de Luis Miguel en el Estadio Pascual Guerrero de Cali deben coordinar con ‘Cali Vive’, la empresa a cargo del evento, para obtener un reembolso o canjear sus boletos por entradas para otros espectáculos organizados por esta empresa.

¿Hay nueva fecha de Luis Miguel en Cali?

Hasta ahora, no se sabe si habrá otra oportunidad para que el público en Cali pueda disfrutar de las canciones y el espectáculo del cantante mexicano Luis Miguel, ya que su equipo no ha anunciado si planea visitar Colombia en el futuro. Por lo tanto, ‘Cali Vive’ ofrece opciones de reembolso para aquellos que ya tenían boletos.

¿Cuándo es el concierto de Luis Miguel en Bogotá ?

El llamado ‘Sol de América’ se presentará en la capital colombiana y se limitará a hacer dos conciertos en Bogotá, ambos ya con boletería agotada, programados para el 17 y 18 de febrero, en el Coliseo Medplus.

