Hace pocos minutos se conoció la noticia del cambio de fecha para el concierto de Luis Miguel, quien se presentaría en Cali el próximo 15 de febrero, sin embargo, esto no podrá ser. De acuerdo con los organizadores esto no significa que se cancelará el evento, sino que se establecerá otra fecha de presentación.

Asimismo, aseguraron que quienes ya tengan su boleta podrán recuperar el valor de la misma o canjearla por una entrada a otro evento. De no aceptar ninguna de las anteriores opciones deberán esperar el anuncio de la nueva fecha estipulada.

“El Estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo”. Explicó un vocero de Cali Vive, empresa organizadora del concierto en Cali.

Además, la entidad agregó que el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali, donde hubo incendio en centro comercial, no hay ningún espacio distinto al Pascual. Por esta razón, el concierto deberá ser reprogramado.

De acuerdo con el vocero de Cali Vive, no se puede emitir un comunicado hasta que no lo emita CMN, la empresa dueña del tour.

Muchos usuarios se alertaron por la programación de un partido entre el Atlético Bucaramanga y el América de Cali en la misma fecha del concierto. Lo que ocasionó polémica a través de redes sociales.

Cabe destacar que los organizadores del evento afirman que las demás fechas del tour de Luis Miguel en Colombia, se respetarán. Es decir que las fechas programadas para Bogotá y Medellín continúan en pie.

