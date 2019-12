El ex One Direction dará un concierto de su gira ‘Love On Tour’ el 19 de octubre, con la que promociona su próximo álbum de estudio ‘Fine Line’. Junto a Harry, en América del Sur, estará el cantante jamaiquino de reggae Koffee.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval entre el 9 y 10 de diciembre, dando paso a la venta general a partir del 11 del mismo mes a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), ‘call center’ 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.

Ocesa Colombia

El 6 de diciembre, el lanzamiento de ‘Adore You’ vendrá con un video musical cinematográfico dirigido por Dave Meyers. El nuevo disco se presentará a través de Erskine Records / Columbia Records el 13 de diciembre y ya se puede preordenar.

Estos son los precios de las boletas por localidad: