Lo hizo en una entrevista con Cosmopolitan, en donde aseguró que no ha tenido tantos, pero “ha habido variedad”.

“Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata, honestamente, comparada con la mayoría en ese campo”, le contó a la revista.

En la charla con la publicación estadounidense, Mariah Carey aprovechó para echar un par de pullas a algunos sin talento y a chicas sin estilo: “Muchos artistas dicen que escriben, pero realmente no lo hacen. No ofensas para nadie. Es solo lo que he visto”, dijo sobre el primer tema, y “Muchas chicas están simplemente desnudas frente a todo el mundo”, acerca del sentido de moda que tienen ciertas mujeres.

La entrevista completa de la intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ se puede leer en la página de Cosmopolitan.