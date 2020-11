green

En diálogo con ‘La Red’, de Caracol Televisión, Gutiérrez reveló que tuvo que ponerse un balón gástrico porque estaba estancado.

A finales de mayo, el programa de chismes ya había publicado una nota en la que decían que el actor de ‘El general Naranjo’ había logrado bajar 18 kilos gracias al arduo ejercicio y una estricta dieta.

Sin embargo, ese método no le continuó funcionando para bajar de peso y se estancó en los 105 o 106 kilos. Antes de empezar a hacer ejercicio estaba sobre los 130, recordó en el mismo medio.

Por ello, Gutiérrez decidió acortar camino y ponerse un balón gástrico para llegar a su meta: bajar de los 100 kilos.

“Eso de acortar el camino es por varios motivos, entre ellos es que todavía sigo estando dentro de la población vulnerable del Covid. La idea es salir de ahí lo más pronto posible”, expresó el actor a ‘La Red’ antes de hacerse el procedimiento médico.

El pasado 22 de octubre, con 107 kilos, se implantó el balón, el cual estará 4 meses en su cuerpo y se elimina de manera natural, según explicó al magacín de Caracol Televisión.

En 10 días bajó 5 kilos y en 20 logró bajar de los 100, sin embargo tiene claro que debe seguir juicioso:

“Me he sentido muy bien, vamos bajando, estoy muy contento… La vanidad tiene que ver, no 100 % pero tiene que ver, obviamente es uno de los puntos para hacerlo. Eso tiene vanidad, tiene salud, tiene todo y vamos a llegar (a la meta). Si se ponen nalgas, yo no me puedo poner un balón”, finalizó Alejandro Gutiérrez.

A continuación, el informe de ‘La Red’ sobre el actor que, con varios métodos, logró bajar unos 30 kilos: