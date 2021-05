green

A la estrella de la televisión colombiana, que hizo de Lola en ‘Pa’ quererte’, le pidieron referirse al caso del expresidente Álvaro Uribe con la Fiscalía, a lo que ella respondió:

“¡Uy, queridos! Yo intento no hablar ni de política ni de religión en público… prefiero no”.

Justo en esa reacción es que está la coincidencia con Paola Jara, pues a esta artista le preguntaron si creía en la Virgen y, aunque dijo que sí, antes manifestó:

“Esta es de esas preguntas que a mí poco me gusta contestar, no me gusta hablar ni de política ni de religión”.

Este video recopila las declaraciones de la también actriz de ‘La venganza de Analía’ y de la intérprete de ‘No me preguntes’:

¿Por qué Juliana Galvis y Paola Jara no hablan de política?

Las famosas manifestaron que era porque no les gustaba y no dieron más explicaciones al respecto. Sin embargo, no se descarta que también tenga que ver con las reacciones que suelen generarse en redes sociales cuando una celebridad muestra abiertamente sus preferencias políticas o religiosas.

Y es que algunos famosos que sí han exhibido públicamente sus posturas políticas, incluso, han sido amenazados o atacados, entre ellos Julián Román, que hace unos días le dijo a Pulzo si una amenaza lo ha hecho pasar una noche en vela, y confesó que sí.

Otro que ha tenido que lidiar con ese tema de los ataques en redes es justo el novio de Paola Jara, Jessi Uribe, que en 2020 elogió a Álvaro Uribe y en ese momento recibió comentarios a favor y en contra.

Pero no solo en ese instante, las críticas se ha mantenido, al punto que el cantante de ‘Dulce pecado’ salió a aclarar este mes que no es uribista y que se arrepentía de haber hablado públicamente de política.