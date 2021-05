green

Jessi Uribe se unió a la larga lista de famosos que usó sus redes sociales en las últimas horas para dejar un mensaje de unión, a propósito de la crisis social que vive el país desde hace días por el enfrentamientos violentos en diferentes ciudades.

El artista decidió pronunciarse a través de un texto que compartió en Instagram, en el que rechazó que lo quieran encasillar con determinada filiación política y manifestó que en su corazón no hay lugar para hacer daño o que se deje afectar por malas energías. Para algunos usuarios fue llamativo que el cantante aseguró que no es uribista, pero el año pasado en una entrevista había confesado su admiración por el expresidente Álvaro Uribe.

Hace un año, el famoso declaró sobre el líder del Centro Democrático: “Uribe, siempre. […] Siempre me ha gustado ese viejo. Alcancé a votar por él, la primera vez que voté, creo que sí. […] Muy frentero, un guerrero. De todos hablan. De los mejores hablan siempre. […] No me importan [las cosas que dicen sobre él… Le diría] Que vuelva a ser presidente”.

En esta ocasión, Jessi negó rotundamente ser uribista o seguidor del actual Gobierno. “Para que dejen de estar hablando tanta vaina. No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy uribista, ni petrista, ni del duquismo”.

Después de eso, Uribe confesó que se arrepiente de haber hablado de política en el pasado. “Si en algún momento hablé de política, me arrepiento. Soy cantante y debo llevar un mensaje con mi música. Esa es mi bendición”, agregó el artista, quien esta semana fue objeto de rumores ante un posible embarazo de Paola Jara, su pareja.

Esta fue la publicación que hizo Uribe por el difícil momento que vive el país, en la que comentó: “Dios nos bendiga”.