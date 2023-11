La presentadora dijo que le contaron sus “malas fuentes”, pero Claudia López lo supo de inmediato: “Mis malas fuentes son esta fuente”, dijo, señalando a Angélica Lozano.

López recordó que en las presentaciones de Karol G en Bogotá el gerente del Movistar Arena ofreció si quería conocerla, pero cuando llegó ya iba a salir al escenario. Entonces le presentaron al papá y la hermana de la cantante.

Ella ofreció cruzar números de teléfono con ellos para seguir en contacto, y fue cuando la hermana le hizo caer en cuenta lo que había ocurrido:

“Si, si. Yo tengo su teléfono, alcaldesa. Usted debe tener mi teléfono porque yo le escribí el año pasado”, le contestó. “¿El año pasado? No, ¿a mí? ¿Karol G me escribió a mí, a mi teléfono?”, se espantó la alcaldesa saliente. “Si, le escribimos que íbamos a venir a este concierto y que queríamos hacer algo adicional en Bogotá”, le dijo la joven.

Ella buscó el número y efectivamente vio el mensaje de 6 meses atrás: “Estamos con Karol G, soy la hermana. Vamos a ir a Bogotá y quisiéramos contarte una idea que tenemos”.

“Dios mío, trágame tierra. Esto no me puede estar pasando. No puede ser que no haya visto este mensaje”, lamentó López, finalizando su relato, claramente apesadumbrada.