A principios de 2021, la alcaldesa de Bogotá y su esposa, Angélica Lozano, vivieron quizás el episodio más duro de sus vidas: la pérdida de un bebé.

Según contó Claudia López en su momento, la senadora con la que se casó luego de siete años de noviazgo había quedado en embarazo en diciembre de 2020 luego de someterse a un tratamiento de inseminación.

Fue entonces cuando la mandataria decidió tomarse unas vacaciones junto a su esposa, las cuales desataron una gran controversia. Incluso, debido al escándalo que se armó por el descanso que se tomaron ambas, López suspendió las vacaciones y pocos días después, luego de unas molestias de salud de Lozano, los médicos les confirmaron que habían perdido al bebé (tenía 11 semanas de gestación).

Este domingo, en el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, la mandataria —que culminará su gestión el 31 de diciembre— volvió a tocar el tema y recordó la ilusión que tenía en su momento.

“Desde el día uno le dije al médico que tenía una enorme ilusión de ser mamá y que lo único que estoy en la vida es bien casada, así que mi prioridad era Angélica. Si él me aseguraba que ella estaría bien y que no tuviera riesgo, avanzábamos. Hicimos varios intentos y finalmente, en diciembre de 2020, quedamos embarazadas”, aseguró en el programa mencionado.

Acá, lo recordado por la alcaldesa:

“Yo de hecho le dije Angélica ‘yo no me quiero lanzar a la Alcaldía porque no se puede tener todo mi vida, o tenemos este trabajo o tenemos una familia'”: @ClaudiaLopez. En #LosInformantes vea #ElAdiósDeClaudiaLópez 👉 https://t.co/xsxmbaIngF 📺 pic.twitter.com/aMci2ife7v

— Los Informantes (@InformantesTV) November 27, 2023