Claudia Bahamón es una de las presentadoras más conocidas por los colombianos. Ella, que hace poco habló de la crisis matrimonial que vivió en la pandemia, habló de cómo es la relación y la confianza que tiene con sus hijos.

(Vea también: Murió exesposa del cantante Ómar Geles que duró 28 días hospitalizada; tuvieron 2 hijos)

En una entrevista con Eva Rey, Bahamón habló de cómo ha sido el tema de la adolescencia de sus hijos y dijo lo siguiente:

“Me ha ido bien hasta el momento, porque soy una mamá que no le gusta ser autoritaria. Tengo como un híbrido, me gusta ser permisiva y darles la razón, entonces estamos en un buen momento”.

La presentadora aseguró que, aunque hay límites, sus hijos le cuentan todo. También mencionó que con el mayor es con quien tiene más confianza:

Lee También

“El mayor es el que está en plena adolescencia, pero él me cuenta todo”. En este sentido, ella aseguró que empezó a hablarle del tema de la sexualidad desde hace varios años y por eso nunca ha sido incómodo tocar esas conversaciones.

Claudia Bahamón reveló que probó la marihuana

En dicha entrevista, y por el tema de la confianza que tiene con sus hijos, la presentadora confesó que fumó marihuana, por una pregunta que le hizo Eva Rey: ¿Estás preparada para que te diga que se fumó un porro?

“Siempre le he dicho: ‘El día que tú quieras tomar trago, te quieras fumar algo, por favor, hazlo en casa primero con todos nosotros’”.

Luego, Rey le pregunta a ella si ha probado la marihuana y Bahamón contesta sin pelos en su lengua lo siguiente: “Sí, claro, lo he probado. No soy una fumadora [recurrente] que me la pase en esas, pero claro que lo he hecho”.

Este es el video de la entrevista: