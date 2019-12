Luego de la muerte de su progenitor en un accidente de carro, Claudia asegura que ha recibido “muchos mensajes bellísimos”, pero quiso compartir especialmente uno que le han enviado varias personas:

“El que más me ha llamado la atención es de quienes me dicen “gracias a ti he aprendido a valorar más a mi papá”. Solo puedo decirles que quienes tienen la fortuna de tener a sus padres vivos, abrácenlos muchoooo y díganles cuánto los aman todos los días de su vida”.

Luego de la reflexión, Bahamón aseguró que ella, por su parte, está tranquila porque “Gracias a Dios lo hice toda mi vida. Te amo Papito”.

Este no es el primer mensaje que Claudia ha compartido desde la partida de Germán Bahamón, pero sí el menos conmovedor.