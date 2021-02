La actriz dijo que para aparentar que era una niña, en el famoso programa de comedia, tenía que usar fajas que le ayudaran a esconder sus senos.

“Para verme niña, me las apachurraba y me las vendaba [los senos]. Las primeras veces que las usé, dije: ‘A ver hasta donde aguanto’ y aguanté 50 años”, contó en diálogo con el locutor mexicano Jordi Rosado, en palabras replicadas por el programa ‘La Red’ de Caracol TV.

Posteriormente, la recordada artista dijo que con el correr de los años empezó a sufrir con la aparición de tumores en sus senos a causa de la peligrosa práctica de tener que fajarse todo el tiempo.

“Se me hicieron unos tumores en los senos horrendos. Me puse realmente grave, me vino una infección generalizada; casi pierdo un seno. Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes”, agregó.