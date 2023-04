El compositor Fernando Dangond Castro contó a través de un video en su cuenta de Youtube la historia detrás de la canción ‘Cautivo en tus redes’. En el clip, el autor aprovechó para interpretar una parte de la canción.

Dangond Castro reveló que la canción surgió luego de que sintiera que sus esfuerzos para conseguir un amor no fueron suficientes.

(Vea también: “Eres como un hijo”: las palabras de Rolando Ochoa para Martín Elías)

“Es una canción que nació en un momento de desesperación, cuando reconocí que todo lo que había hecho por conseguir un amor no había sido suficiente y yo me sentía atrapado en mis emociones, en una ensoñación por una niña muy linda que me gustaba”, expresó inicialmente.

Después, narró que escribir esa canción fue una forma de liberación porque se sentía ‘atrapado’. “Me sentía cautivo en las redes de ensueño de esa mujer tan linda”.

El cantautor recordó que la letra se la presentó a Los Hermanos Zuleta: ‘Poncho‘ y Emilianito, “y les encantó; tanto que decidieron grabarla enseguida”.

Lee También

Dangond adicionalmente, cantó una de las partes de la canción que más le gusta: “No sabe que ayer soñé con veleros que desafiaban a la tempestad/ Y no pudieron regresar al puerto/ Temo que naufraguen mis sueños por ir en busca de felicidad (bis)”.