El acordeonero Rolando Ochoa compartió en sus redes sociales un conmovedor video junto al fallecido cantante vallenato Martín Elías. En el clip, los artistas están en una presentación y Rolando aprovecha para decirle unas palabras al ‘Terremoto’.

“En este camino aspiro darte lo que Dios me dé, porque no puedo decirte que te daré lo que tengo porque no tengo nada; simplemente tengo lo que Dios me regala, cuando me puede regalar mis canciones, mis arreglos y cuando me da las cosas te las doy a ti”, expresó el acordeonero.

Después, señaló: “O cuando me da palabras y yo te las doy a ti para que crezcas, para que no te vayas para otro lado, porque él te quiere es de este lado. Te las digo porque esa es la labor de un hermano, porque yo a ti ya no te veo como un compañero, sino como más bien como un hijo”.

Tras escuchar esto, y de manera jocosa, Martín le dijo: “Pero no te pongas tan viejo”. A lo que Rolando le contestó: “Nombe, yo estoy viejo ya. Tú tienes ventipiquito, y yo tengo treintapiquito, casi 40”.

Cabe mencionar que Martín murió a causa de un accidente automovilístico el 14 de abril de 2017.