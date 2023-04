En una entrevista con ‘Dimelo King’, el cantante de música urbana Nicky Jam, quien tuvo una relación conflictiva con su expareja Aleska Génesis, reconoció que el vallenato fue parte fundamental en el resurgimiento de su carrera musical.

El puertorriqueño, quien vivió varios años en Colombia, explicó que cuando estaba en la peor etapa de su carrera, escuchar las letras del vallenato lo ayudaron a seguir haciendo música.

“Cuando me mudé a Colombia a hacer ‘shows’, le cogí amor a la música de nuevo. No sé qué pasó pero cuando empecé a escuchar las letras del vallenato, eso me sirvió mucho para reencontrarme musicalmente hablando”, declaró el artista.