Hace unas semanas, una de las noticias que más captó la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales, fue el video donde aparecía la modelo venezolana Aleska Génesis haciéndole, aparentemente, brujería a Nicky Jam, quien había sido su pareja meses atrás.

Inmediatamente, miles de fanáticos se revolucionaron en las redes sociales dejando todo tipo de comentarios. Incluso, la modelo fue víctima de insultos y burlas. Días después, Aleska apareció en sus redes sociales promocionando un perfume con el nombre de ‘Mala’. En una entrevista con ‘Telemundo’, la joven aseguró que esos videos, donde aparecía haciéndole el supuesto “amarre’ al intérprete de ‘Si tú la ves‘, eran parte de una broma que había realizado con dos amigas cercanas que, según ella, terminaron traicionándola y haciendo públicas esas imágenes.

¿Qué pasó con Aleska Génesis?

En las últimas horas, la modelo reapareció en sus redes sociales para mostrar una de las serias consecuencias que trajo a su vida toda la polémica generada por el episodio anteriormente mencionado.

En su cuenta de Instagram publicó un carrusel de fotos. En las primeras dos aparece con una gorra, y en las demás, dejó en evidencia la alopecia que está sufriendo actualmente, causada por toda la polémica de hace unos días. “He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio”, se lee al comienzo de la descripción del ‘post’.

Enseguida, reveló que su pelo se ha estado cayendo constantemente, tanto que en una zona lo perdió por completo. Además de esta situación, ha tenido que enfrentar otros problemas de salud, como la ansiedad. “Esta soy yo actualmente… mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”.

Según aseguró, desde hace varios meses viene siendo víctima de acoso y maltrato psicológico por parte de la pareja que tuvo antes de Nicky Jam, y todo eso ha hecho que su cuerpo se descompense. “Desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad, tengo MIEDO de que algo me pase por la Obsesión que tiene esta persona conmigo. He estado luchando mucho con mi miedo de poder abrirme vulnerablemente a lo que he estado sufriendo y mostrar esta parte de mí, que me duele tanto y ha afectado mi vida, mi autoestima y mi salud ha sido uno de los mayores actos de VALENTIA que he tenido en mis redes sociales. Lo hago porque quiero hacer conciencia de esto para que tengamos presente cuanto puede afectar la MALDAD, la crueldad, y la mala intención de alguien a otro ser humano”, dice el texto.

El ‘post’ ya cuenta con más de 100 mil ‘likes’ y cientos de mensajes por parte de sus fanáticos, quienes le han estado enviando mensajes de apoyo, deseando que se recupere satisfactoriamente.