En sus redes sociales, Abel Antonio Villa, hijo del cantante Beto Villa Jr, mostró cómo fue uno de sus ‘casting’ para interpretar a Leandro Díaz cuando era niño, en la bionovela producida y transmitida por RCN Televisión.

Silvestre Dangond la rompió en la actuación: ganó India Catalina por hacer de Leandro Díaz

El joven talento, que ganó como ‘Mejor Talento Infantil’ en los Premios India Catalina 2023, tuvo el gran reto de personificar a Leandro Díaz. Su mayor complejidad estuvo en tener que cerrar los ojos para simular la ceguera.

De acuerdo con el video que subió, el ‘casting’ lo presentó hace 3 años, es decir, en 2020, y la novela fue transmitida en el año 2022.

La escena que interpretó fue una de las más ‘fuertes y tensionantes’ de la serie. En este fragmento de la novela se enfrenta a Onofre, su padre.

Video del ‘casting’ de Abel Villa para personaje en ‘Leandro Díaz‘ de RCN

Abel: Oiga, ¿usted por qué me odia tanto y quiere quitarme todo lo que me hace feliz? ¿Sabe una cosa? Si usted me odia, yo lo odio más, pa’ que sepa…

Onofre: Bueno, se calla o lo controlo. Vamos a ver cómo es la vaina. ¿Quiere que lo joda?

Abel: ¿Qué? ¿Me vai a pegar? ¿Por qué no me matai de una vez para que se le acabe el problema?

Onofre: ¿Cuál problema? ¿Cuál problema?

Abel: El de tener un hijo ciego.